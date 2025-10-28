Нападающий «Спартака» поделился планами на сезон

Футболист московского «Спартака» Манфред Угальде рассказал о своих планах на текущий сезон.

© ФК "Спартак"

«Смогу ли я стать лучшим бомбардиром этого сезона? Посмотрим. Сделаю всё возможное. Но самое главное, чтобы команда показывала хорошие результаты. Всё-таки именно это моя главная цель. Но и забивать важно», – отметил Манфред Угальде.

Нападающий красно-белых в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром РПЛ. 23-летний форвард в 30 играх оформил 17 голов. В настоящий момент после 13 туров РПЛ на счету футболиста четыре забитых мяча.

После 13 туров РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 22 очка. От лидера «Краснодара» красно-белые отстают на семь очков.

2 ноября команда Деяна Станковича сыграет в гостях с «Краснодаром». Стартовый свисток запланирован на 19:30 по московскому времени.