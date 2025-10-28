Стало известно, будет ли КДК рассматривать потасовку в матче "Ахмат" - "Сочи"

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) не будет рассматривать потасовку в матче 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между грозненским "Ахматом" и "Сочи". Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Встреча прошла 27 октября в Грозном и завершилась победой "Сочи" со счетом 4:2. В конце матча между футболистами обеих команд произошла потасовка.

"Согласно рапорту и протоколу в матче было одно дисциплинарное нарушение. После окончания матча болельщики "Ахмата" бросили две пластиковые бутылки в сторону судейской бригады. Не попали", - сказал Григорьянц.

Заседание КДК РФС пройдет в четверг.