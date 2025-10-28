Юран принял решение касательно будущего в турецком клубе

Главный тренер турецкого клуба «Серик Беледиеспор» Сергей Юран продолжит работу с командой.

Ранее в СМИ появились новости, что после крупного поражения от «Пендикспора» (0:4) в 11-м туре Первой лиги Турции, Юран заявлял о намерении покинуть пост. Ранее также сообщалось, что игроки клуба бойкотировали тренировки из-за задолженности по зарплате.

Напомним, что недавно 50% акций клуба приобрел бывший инвестор «Химок» Туфан Садыгов. В составе команды выступают россияне Дмитрий Тихий, Илья Берковский, Кирилл Гоцук, Илья Садыгов, Александр Мартынов и Артем Юран.

Сергей Юран стал главным тренером «Серик Беледиеспора» в начале июля 2025 года. Под руководством российского специалиста команда провела 11 матчей, одержала 3 победы, 4 раза сыграла вничью и потерпела 4 поражения.

«Серик Беледиеспор» находится на 13-м месте в турнирной таблице Первой лиги Турции, набрав 13 очков.