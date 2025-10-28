Месси рассказал об исполнении мечты

Месси о победе Аргентины на ЧМ-2022: «Я мечтал об этом всю жизнь. На индивидуальном и клубном уровне мне повезло достичь всего – это единственное, чего мне не хватало в карьере»
Лионель Месси назвал победу Аргентины на ЧМ-2022 исполнением мечты.
«Я мечтал об этом всю жизнь. Это единственное, чего мне не хватало в профессиональной карьере, потому что мне посчастливилось добиться всего на индивидуальном и клубном уровне в составе «Барселоны» – думаю, об этом мечтает каждый футболист. Если спросить игрока, о чем он мечтает, он ответит, что мечтает стать чемпионом мира», – сказал нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины.
Месси об участии в ЧМ-2026: «Очень хочу поехать. Было бы здорово защитить титул. Приму решение после предсезонки с «Интер Майами»
Кадри о возможном обмене из «Калгари»: «Это не привлекает мое внимание. Готов отвечать на вопросы, но я сосредоточен на победах»
Алькарас о плотном календаре: «У нас нет возможности хотя бы неделю посвятить полноценной подготовке. ATP должна что-то с этим сделать»
Тюкавин и Комличенко включены в расширенный состав сборной на матчи с Перу и Чили
