КДК рассмотрит поведение фанатов на матче «Ахмата» и «Сочи»

КДК рассмотрит бросание фанатами бутылок в судей на матче «Ахмат» – «Сочи». Потасовка игроков в концовке рассматриваться не будет
КДК рассмотрит бросание фанатами предметов в судей на матче «Ахмата» и «Сочи».
В понедельник грозненцы проиграли в домашнем матче Мир РПЛ со счетом 2:4. На встрече работала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.
«В рапорте указано одно дисциплинарное нарушение. После окончания матча с трибуны были брошены две пластиковые бутылки в сторону судейской бригады. В судей не попали», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Потасовка между игроками «Ахмата» и «Сочи» в концовке встречи комитетом рассматриваться не будет.
«Там две желтые карточки. Удалений нет, дисциплинарного нарушения тоже нет», – заявил Григорьянц.
