Ямаль предложил Винисиусу подраться во время стычки в класико. Вингер «Реала» ответил: «Погнали!»
Ламин Ямаль предложил Винисиусу Жуниору подраться после класико.
В минувшее воскресенье «Реал» обыграл «Барселону» в домашнем матче 10-го тура Ла Лиги (2:1).
В концовке матча, когда между игроками команд началась стычка, Ямаль спросил Винисиуса: «Хочешь подраться?» На это бразилец ответил: «Погнали!» Момент показали в программе El Dia Despues на Movistar+.
