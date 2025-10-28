Ямаль предложил Винисиусу подраться

Ламин Ямаль предложил Винисиусу Жуниору подраться после класико.

В минувшее воскресенье «Реал» обыграл «Барселону» в домашнем матче 10-го тура Ла Лиги (2:1).

В концовке матча, когда между игроками команд началась стычка, Ямаль спросил Винисиуса: «Хочешь подраться?» На это бразилец ответил: «Погнали!» Момент показали в программе El Dia Despues на Movistar+.