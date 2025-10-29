Семшов рассказал, чего не хватило "Спартаку" в игре с "Оренбургом"

Экс-игрок сборной России Игорь Семшов оценил игру "Спартака" в матче 13 тура РПЛ с "Оренбургом" (1:0).

"Думалось, что "Спартак" пройдется по сопернику катком — тем более, после разгрома "Оренбурга" в Питере. Но кому нужна красота, идите в салон красоты, с "Оренбургом" пришлось повозиться, команда цеплялась. "Спартаку" же не хватило эмоций, и это удивительно — всего один удар в створ за матч, мало давления", - цитирует Семшова "РБ Спорт".

Московский "Спартак" одержал домашнюю победу над "Оренбургом" в 13 туре Российской Премьер-Лиги со счетом 1:0, единственный забитый мяч на свой счет записал Манфред Угальде - в этой встрече красно-белые нанесли всего лишь 1 удар в створ ворот соперника.

После 13 сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на 6 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 22 набранными очками. В 14 туре Российской Премьер-Лиги красно-белые сыграют на выезде с "Краснодаром", который лидирует в таблице с 29 баллами в своем активе.