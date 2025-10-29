В ЦСКА допустили, что Глебов может быть интересовать иностранцев

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев допустил, что к полузащитнику армейцев Кириллу Глебову могут проявлять интерес иностранные клубы. Вместе с этим, как отметил функционер, ЦСКА не получал официальных предложений о приобретении молодого игрока.

«Нет каких-то официальных предложений по Кириллу Глебову, но мы допускаем, что может быть интерес. Потому что Кирилл проводит очень яркий сезон, мы, естественно, исходим из того, что он должен быть с нами как можно дольше. Но многое будет зависеть от того, как сам Кирилл планирует свою дальнейшую карьеру, какие предложения будут. Но никаких предпосылок, чтобы сейчас говорить о том, что он уйдет куда-то, точно нет. Переговоры о продлении контракта? У нас с ним длинный контракт. Плюс есть опция продления, поэтому с этим всё нормально. Пока всё под контролем», — приводит слова Бабаева ТАСС.

Глебову 19 лет. В нынешнем сезоне футболист провёл 16 матчей на клубном уровне, забил пять голов и сделал две результативные передачи.