Экс-нападающий ЦСКА рассказал, почему не перешел в 2Drots

Экс-форвард ЦСКА Базелюк заявил, что не перешел в 2Drots, потому что его проигнорировал спортдир клуба Ильдар
Константин Базелюк рассказал, почему он не перешел в 2Drots.
«Ильдар мне звонит и говорит: «Как решишься – набери мне первым. Мы тебе предложение сделаем». Когда я всем одновременно написал, он ответил, что вечером встретится с президентами и отпишется. Я сказал ему, что жду. День проходит, два дня проходят – отправляю ему вопрос, а он ничего не отвечает», – заявил нападающий Lit Energy.
Базелюк выступал за ЦСКА, «Анжи», «Акрон», «СКА Хабаровск», «Эшторил», «Нефтехимик» и другие клубы.
Lit Energy – клуб блогера Михаила Литвина. Команду возглавляет экс-тренер «Сочи» Вадим Гаранин.
Кадри о возможном обмене из «Калгари»: «Это не привлекает мое внимание. Готов отвечать на вопросы, но я сосредоточен на победах»
Алькарас о плотном календаре: «У нас нет возможности хотя бы неделю посвятить полноценной подготовке. ATP должна что-то с этим сделать»
Тюкавин и Комличенко включены в расширенный состав сборной на матчи с Перу и Чили
Кадри о возможном обмене из «Калгари»: «Это не привлекает мое внимание. Готов отвечать на вопросы, но я сосредоточен на победах»
Алькарас о плотном календаре: «У нас нет возможности хотя бы неделю посвятить полноценной подготовке. ATP должна что-то с этим сделать»
Тюкавин и Комличенко включены в расширенный состав сборной на матчи с Перу и Чили