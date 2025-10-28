Экс-нападающий ЦСКА рассказал, почему не перешел в 2Drots

Константин Базелюк рассказал, почему он не перешел в 2Drots.

«Ильдар мне звонит и говорит: «Как решишься – набери мне первым. Мы тебе предложение сделаем». Когда я всем одновременно написал, он ответил, что вечером встретится с президентами и отпишется. Я сказал ему, что жду. День проходит, два дня проходят – отправляю ему вопрос, а он ничего не отвечает», – заявил нападающий Lit Energy.

Базелюк выступал за ЦСКА, «Анжи», «Акрон», «СКА Хабаровск», «Эшторил», «Нефтехимик» и другие клубы.

Lit Energy – клуб блогера Михаила Литвина. Команду возглавляет экс-тренер «Сочи» Вадим Гаранин.