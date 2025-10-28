Экс-игрок «Реала» высказался о гневе Винисиуса после замены в класико

Тони Кроос прокомментировал реакцию Винисиуса на замену в класико.

В воскресенье «Реал» обыграл «Барселону» в домашнем матче 10-го тура Ла Лиги (2:1). Винисиус был заменен на 72-й минуте.

Вингер возмутился своей замене и с поля сразу ушел в раздевалку, не пожав руку Хаби Алонсо, но затем вернулся на скамейку. Уходя на замену, бразилец ругался и повторял: «Я уйду из команды, мне лучше уйти».