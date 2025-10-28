Экс-тренер "Факела" объяснил тактику Станковича

Бывший тренер "Факела" Дмитрий Пятибратов высказался о работе наставника "Спартака" Деяна Станковича.

"Считаю, что у Станковича есть какая-то шапка, в которой лежат бумажки с футболистами, он закрывает глаза, мешает и потом достаёт. У меня другого объяснения нет", - сказал Пятибратов в эфире "Матч ТВ".

Деян Станкович является главным тренером московского "Спартака" с лета 2024 года - контракт с сербским специалистом рассчитан до июня 2027 года. Ранее сообщалось, что руководство красно-белых намерено отправить тренера в отставку и назначить на его место испанца Луиса Гарсию.

После 13 сыгранных туров красно-белые располагаются на 6 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 22 набранными очками и отстают от лидирующего "Краснодара" на 7 баллов. В 14 туре чемпионата страны команда Деяна Станковича сыграет на выезде с "быками".