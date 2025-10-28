Полузащитник «Сочи» оценил первый дубль в РПЛ

Полузащитник «Сочи» Михаил Игнатов заявил «Матч ТВ», что считает командную победу над «Ахматом» важнее дебютного дубля в МИР РПЛ.

© ФК «Сочи»

Встреча 13‑го тура в Грозном завершилась победой «Сочи» со счетом 4:2. Игнатов забил два гола в первом и втором таймах.

— Самое главное, набрали три очка. Как прошла игра — тренерский штаб разберет на базе.

— Вы впервые в карьере оформили дубль в РПЛ.

— Позитивные чувства, но важнее, что команда добилась победы. Нам надо двигаться дальше, побеждать в следующем матче.

В первом голе Володя Ильин скинул мяч, я остановил его, как‑то между ног просунул случайно — повезло. А дальше периферийным зрением увидел угол штрафной, понял, что меня никто не будет трогать и пошел дальше. На ложном замахе убрал соперника, выиграл себе чуть пространства и пробил. Наверное, забил на интуиции. При втором голе хорошо выбежали в быструю атаку, мяч отскочил ко мне и главное было не промазать.

— Ваш второй гол, он же третий для «Сочи», стал переломным?

— «Ахмат» хорошо давил, у них хорошие исполнители. Третий гол нам помог, но, если говорить откровенно, исход матча решил четвертый мяч. У «Ахмата» в конце были отменены два гола, считаю, по делу. Мы заслужили победу, поздравляю наших болельщиков. Постараемся и дальше их радовать, — сказал Игнатов «Матч ТВ».

«Сочи» с 8 очками занимает 14‑е место в таблице. В следующем туре команда 2 ноября сыграет в гостях с «Оренбургом».

