Юран покинул турецкий клуб

Российский специалист Сергей Юран официально покинул пост главного тренера клуба «Сери Беледиеспор».

«Контракт с тренером Сергеем Юраном расторгнут по обоюдному согласию. Мы благодарим его за работу и желаем удачи в карьере», — написала клубная пресс-служба в соцсетях.

Ранее российский специалист на пресс-конференции заявлял, что намерен уйти из команды по собственной инициативе — по его словам, игрокам и тренерскому штабу уже долгое время не выплачивают зарплату, и в таких условиях невозможно поддерживать дисциплину. Местные СМИ также писали, что футболисты «Серикспора» отказываются выходить на тренировки в знак протеста из-за восьминедельной задержки выплат.

Сергей Юран возглавил турецкий клуб в июле 2025 года, в 11 матчах Первой лиги (второго турецкого дивизиона) под его руководством команда набрала 13 очков и занимает в турнирной таблице 13-е место из 20.