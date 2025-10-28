Полузащитник «Оренбурга» ответил, кто виноват в отставке Слишковича

Полузащитник «Оренбурга» Ираклий Квеквескири заявил, что в отставке главного тренера Владимира Слишковича виновата вся команда.

© ФК «Оренбург»

«Это не мое решение, но мы тоже несем ответственность за результат. Чем старше становишься, тем больше понимаешь, что ты разделяешь ответственность за увольнение тренера. Просто всех футболистов убрать не могут», – сказал Квеквескири.

Слишкович работал в «Оренбурге» с 2024 по октябрь 2025 года, в прошлом сезоне команда сохранила прописку в РПЛ не по спортивному принципу – был исключен ФК «Химки». Босниец был уволен после 11-го тура чемпионата.

После 13 туров «Оренбург» занимает 15-е место с восемью очками. Отставание от спасительной зоны – четыре очка. На место Слишковича назначен Ильдар Ахметзянов, в двух первых матчах чемпионата набравший одно очко.

Квеквескири – новичок «Оренбурга», перебрался летом из вылетевшего «Факела». В текущем розыгрыше отдал голевую передачу в 12 матчах РПЛ.