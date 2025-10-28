Полузащитник «Оренбурга» ответил, кто виноват в отставке Слишковича

Полузащитник «Оренбурга» Квеквескири: В отставке Слишковича виновата и команда
Полузащитник «Оренбурга» Ираклий Квеквескири заявил, что в отставке главного тренера Владимира Слишковича виновата вся команда.
«Это не мое решение, но мы тоже несем ответственность за результат. Чем старше становишься, тем больше понимаешь, что ты разделяешь ответственность за увольнение тренера. Просто всех футболистов убрать не могут», – сказал Квеквескири.
Слишкович работал в «Оренбурге» с 2024 по октябрь 2025 года, в прошлом сезоне команда сохранила прописку в РПЛ не по спортивному принципу – был исключен ФК «Химки». Босниец был уволен после 11-го тура чемпионата.
После 13 туров «Оренбург» занимает 15-е место с восемью очками. Отставание от спасительной зоны – четыре очка. На место Слишковича назначен Ильдар Ахметзянов, в двух первых матчах чемпионата набравший одно очко.
Квеквескири – новичок «Оренбурга», перебрался летом из вылетевшего «Факела». В текущем розыгрыше отдал голевую передачу в 12 матчах РПЛ.