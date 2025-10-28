ЦСКА обратился в ЭСК по итогам матча с «Акроном»

ЦСКА обратился в экспертно‑судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (РФС) по назначению пенальти в матче Кубка России с «Акроном», заявили «Матч ТВ» в службе коммуникаций РФС.

ЦСКА дома обыграл «Акрон» в матче 6‑го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу со счетом 3:2.

— ЦСКА обратился по назначению пенальти на 95‑й минуте в матче Кубка России с «Акроном», — заявили «Матч ТВ» в службе коммуникаций РФС.

«Торпедо» одержало победу над «Чайкой» в матче 16‑го тура Пари Первой лиги со счетом 3:2.

«Чайка» обратилась по засчитанному взятию ворот на 76‑й минуте матча Первой лиги с «Торпедо». После матчей РПЛ обращений нет, — добавили в службе коммуникаций РФС.

