Захарян поведал о своем состоянии после травм

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян рассказал о своём самочувствии после череды травм.

— Какое в команде настроение?

— Сейчас хорошее.

— Как ты после всех травм, нормально себя чувствуешь?

— Слава богу, да. Уже всё хорошо, но надо через матчи набрать. А так ничего не болит.

— Что тренер говорит?

— Ничего, сейчас доволен, — сказал Захарян в видео на YouTube-канале Fonbet.

Арсен Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с августа 2023 года. В первом сезоне в Испании россиянин принял участие в 40 матчах Ла Лиги, Кубка Испании и Лиги чемпионов УЕФА. Большую часть прошлого сезона игрок пропустил из-за травм. В текущем сезоне у Захаряна четыре появления на поле.