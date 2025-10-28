Агент Лички прокомментировал слухи о переговорах со «Спартаком»

Анатолий Николаев, агент экс-тренера московского «Динамо» Марцела Лички опроверг информацию о переговорах специалиста со «Спартаком».

© ФК «Динамо»

«Это неправда. Непонятно, зачем такую бредовую новость кто‑то вбрасывает. Никаких контактов нет. Марцел территориально находится в Стамбуле, решает моменты по расторжению контракта с «Фатихом», – сказал Николаев.

Личка суммарно проработал в России пять лет – три года в «Оренбурге» (лучший результат – седьмое место в РПЛ-2022/23) и два в «Динамо» (завоевал для бело-голубы бронзу в сезоне-2023/24, в последнем туре упустив шансы на чемпионство). Был уволен из «Динамо» весной 2025 года.

Летом чех возглавил турецкий «Фатих Карагюмрюк», откуда был уволен после 10-го тура Суперлиги. За 10 матчей команда одержала одну победу и с четырьмя очками идет на последней строчке в таблице.