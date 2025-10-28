Экс-вратарь Бородин дал совет Латышонку, потерявшему место в основе «Зенита»

Бывший вратарь «Зенита» Дмитрий Бородин в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» АЛЕКСАНДРОМ БЛАГОРАЗУМОВЫМ оценил шансы Евгения Латышонка вернуться в основу петербургского клуба

– Может ли Адамов стать первым номером «Зенита» на долгие годы, как Вячеслав Малафеев?

– Все настолько непредсказуемо, все зависит только от него. Все в его руках и ногах. Самое главное – воспользоваться шансом и его не упустить, поэтому сейчас ему нужно играть на самом высоком уровне.

– Есть ли шансы у Латышонка вернуть себе звание первого номера «Зенита»?

– В этой ситуации надо терпеть. Адамов, кстати, был в такой же роли. Любому вратарю, когда он приходит в команду, не обещают роль основного. Конкуренцию в этой профессии никто не отменял. Здесь немного сложнее происходит, потому что, например, нападающий может выйти и забить, доказав тем самым, что он достоин основы. А у вратаря в такой ситуации вариантов не так много: может случиться травма партнера, либо он допустит ошибку, а то и не одну, а две и три. Потому что ротировать вратарей после одной ошибки – это неправильно, это еще большую смуту вводит.

– Как вы считаете, Латышонку лучше ждать или постараться уйти в аренду за игровой практикой?

– Опять же, вернемся в ситуацию, когда он приходил. Он с первой игры доказал, что достоин играть в основе, а Адамов все это время тренировался и не опускал руки, ждал своего шанса. Когда шанс ему представился, он им воспользовался. Поэтому здесь самое главное – терпеть, верить, не опускать руки и работать. Знаете, легче всего пойти в какую то команду, в которую приглашают, где ты понимаешь, что конкуренты слабее, это проще всего. Поэтому тут надо ждать, тем более в таком клубе как «Зенит» – здесь тебе никто не гарантирует место в основном составе.

Первые 4 тура РПЛ в воротах «Зенита» играл Евгений Латышонок. За 4 встречи голкипер пропустил 5 мячей. ‎С матча пятого тура против «Спартака» ворота сине-бело-голубых защищает Адамов. На его счету 8 матчей в РПЛ, 6 пропущенных мячей и 5 игр на ноль.

До того как Адамов вытеснил Латышонка из стартового состава из «Зенита», тот регулярно вызывался в сборную России. Теперь туда приглашают Адамова.