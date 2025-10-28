Аршавин ответил, оставаться ли Захаряну в Испании

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин ответил на вопрос, оставаться ли Арсену Захаряну в "Реале Сосьедад" или уйти в аренду в "Динамо".

"Это неплохой вариант. Думаю, этот вопрос встанет зимой. С другой стороны, зимой возвращаться в Россию, это два месяца сборов вместо двух месяцев чемпионата", - сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Арсен Захарян - воспитанник московского "Динамо". Российский полузащитник присоединился к "Реалу Сосьедад" в августе 2023 года. В своем первом сезоне он сыграл за испанский клуб в 40 матчах. Большую часть прошлого сезона российский игрок пропустил из-за травм, а в текущем сезоне появлялся на поле четыре раза.