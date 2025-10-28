Мостовой готов помочь Личке

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил «Матч ТВ», что готов помочь экс‑тренеру московского «Динамо» Марцелу Личке, если тот вернется в Россию.

Ранее СМИ сообщали, что Личка был отправлен в отставку с поста главного тренера турецкого «Фатих Карагюмрюк».

— Верите ли вы в назначение Марцела в «Спартак»?

— О чем я всегда и говорю — в футболе давно все придумано. Честно сказать, не верю, что он придет в «Спартак». Футбол — это не наука. Марцел захочет вернуться в Россию, это лакомый чемпионат. Если вернется в Россию, то я ему тоже готов помочь! — сказал Мостовой «Матч ТВ».

Личка возглавил «Фатих Карагюмрюк» в июле. С 2023 по 2025 год чешский специалист был главным тренером московского «Динамо», с 2020 по 2023 год возглавлял «Оренбург».

