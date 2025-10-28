Глебов назвал идеальных для себя ассистентов из РПЛ

Крайний нападающий сборной России и ЦСКА Кирилл Глебов назвал по одному идеальному для себя ассистенту из Мир РПЛ, английской Премьер-лиги, испанской Ла Лиги и итальянской Серии А.

— У тебя хорошая связка с Круговым, фантастическая. Тебе нужно назвать одного, идеального для тебя, ассистента из топ-лиг: РПЛ, АПЛ, Ла Лиги, Серии А.

— Серия А? Тогда готов — Кевин Де Брёйне, 100%, без шансов.

— АПЛ давай.

— Назвал бы если честно Эдегора, мне нравится. Хороший тоже. Для крайних нападающих именно то, что нужно: знает, что ты можешь бежать — тебя найдут.

— Так, Ла Лига?

— Первым я бы, конечно, назвал Педри. А Гюлер? Гюлер, мне кажется, индивидуально сильнее, в том плане, что передачи от него не так сильны, как он сам. Он больше может сам сделать, чем если отдаст пас. Например, Де Брёйне может отдать пас, и это будет лучше, чем, например, если он сам пойдёт в дриблинг. А Гюлер, в таком случае наоборот — сам может сделать лучше. Поэтому да, наверное всё же Педри.

— И РПЛ?

— Ваня Обляков. Я думаю, что тоже без шансов. Один из сильнейших, с кем я когда-либо вообще играл.

— А с кем бы ты хотел сыграть? Не в РПЛ, а вообще?

— Кстати, с Де Брёйне. По манере моей игры, просто он условно знал бы, что я бегу, и отдал пас. Тут даже думать ничего не надо: бежишь, тебе отдают, гол. Просто рабочая, — сказал Глебов в видео на YouTube-канале «Губиньо».