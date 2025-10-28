Экс-защитник «Барселоны» Дани Алвес стал проповедником

Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес стал проповедником в одной из евангельских церквей Испании, пишет «Чемпионат» со ссылкой на источник.

По данным портала, 42-летний бразилец устроился в церковь «Элим» в Жироне, где служит пастор Джимми Мартин. Дважды в неделю, по вторникам и воскресеньям, бывший футболист читает проповеди.

«Нужно верить в бога. Я тому живое доказательство. Я заключил с Ним завет. Даже когда вокруг шторм и турбулентность, всегда есть божий посланник. В самый трудный момент моей жизни этот посланник помог мне встать на путь веры и привёл в церковь», — отметил Алвес.

Дани Алвес является одним из самых титулованных футболистов в истории, в его активе 43 трофея. Он становился шестикратным чемпионом Испании, двукратным чемпионом Франции, чемпионом Италии, три раза побеждал в Лиге чемпионов, дважды — в Кубке УЕФА, трижды — в Суперкубке УЕФА.

В январе 2023 года Алвес был арестован по обвинению в изнасиловании женщины в ночном клубе Sutton в Барселоне в декабре 2022-го.

На фоне этого мексиканский «Пумас», последний клуб Алвеса, расторг контракт с защитником. Жена экс-игрока «Барселоны» рассказала, в свою очередь, что подала на развод.

В феврале 2024 года суд Барселоны приговорил футболиста к 4,5 годам тюремного заключения и штрафу в размере 150 тыс. евро. Также Дани был приговорен к 5 годам заключения условно.

В марте 2025 года Уголовная палата Суда Каталонии оправдала Алвеса. Футболист вышел на свободу.