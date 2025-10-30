Выяснилось, сколько защитник «Спартака» будет восстанавливаться после операции

Защитнику «Спартака» и сборной Сербии Срджану Бабичу потребуется на восстановление шесть‑восемь месяцев после серьезной травмы колена, сообщает пресс‑служба Футбольного союза Сербии.

© Матч ТВ

В среду Бабич перенес операцию на травмированном колене.

— Игрок национальной сборной Срджан Бабич перенес операцию на передней крестообразной связке колена. Была проведена реконструкция, теперь ему предстоит период восстановления продолжительностью не менее 6–8 месяцев. Футбольный союз Сербии желает нашему защитнику успешного выздоровления и скорейшего возвращения на поле, — говорится в тексте пресс‑релизе.

В текущем сезоне сербский защитник провел 13 матчей за «красно‑белых» во всех турнирах.

Прямые трансляции матчей РПЛ смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.