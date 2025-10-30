Легенда «Челси» ждет предложения от РПЛ

Легенда «Челси» Дан Петреску хочет работать в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом «Матч ТВ» рассказал агент румынского тренера Николай Пырнэу.

«Будет предложение из России, оно будет рассматриваться в первую очередь. Дан не раз говорил, что везде, где бы он ни работал, выигрывал трофей, и только в России этого не получилось по разным причинам», — сказал Пырнэу.

Петреску работал в РПЛ в краснодарской «Кубани» и московском «Динамо».

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее сообщалось о том, что сборная России сыграет на международном турнире.