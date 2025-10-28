Сын легенды «Зенита» Аршавина Арсений стал чемпионом в составе «Спартака»

Арсений Аршавин, сын бывшего футболиста клуба «Зенит» Андрея Аршавина, стал чемпионом в составе юношеской команды «Спартака». Об этом во вторник, 28 октября, сообщила мать мальчика, телеведущая Юлия Барановская.

По словам журналистки, торжественная церемония награждения победителей прошла на стадионе «ЛУКОЙЛ Арена» перед игрой между основной командой «Спартака» и «Оренбургом». Барановская отметила, что основой успеха стала слаженность действий тренерского штаба и высокий уровень психологического комфорта внутри команды. Особую благодарность она адресовала родителям юных спортсменов.

— Поздравляю ребят — они настоящие чемпионы! И благодарю родителей: все между собой подружились и поддерживают детей в их выборе и начинаниях. Настоящая команда во всех смыслах слова, — написала Барановская в своем Telegram-канале.

Сам Аршавин недавно рассказал, что подал в суд иск против Барановской с просьбой уменьшить процент алиментов, который в настоящее время превышает 50 процентов. Адвокат телеведущей Владислав Подшибякин напомнил, что телеведущая уже шла бывшему возлюбленному навстречу.