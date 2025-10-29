Бубнов сравнил Батракова с игроком «Реала»

Футбольный эксперт Александр Бубнов заявил, что полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков не слабее хавбека мадридского «Реала» и сборной Турции Арда Гюлера.

— Вот сравни, пожалуйста, с…

— Винисиусом?

— Нет, на тех позициях, на которых играют.

— Беллингем?

— Нет! С Гюлером.

— Ну Гюлер щас в таком порядке...

— В каком?

— Ну в таком! Весь мир это признаёт футбольный.

— А ты думаешь, Батраков слабее его?

— Ну пока да.

— Нет. Ты вот возьми этого Гюлера и поставь в «Локомотив». И я посмотрю, как он будет [играть].

— То есть вы на полном серьёзе утверждаете, что Гюлер не сильнее Батракова?

— Как минимум не сильнее! — сказал Бубнов в видео YouTube-канала «Коммент.Шоу».