Месси высказался об Аргентине и Барселоне

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси высказался о жизни в Аргентине и переезде в Барселону.

«Аргентина была для меня всем с самого детства. Всё, чему я научился в жизни, познал именно там, дома. Ценности, которым меня научили отец и мать, и воспитание, которое всегда было связано с моей семьей с самого начала. После этого я переехал в Барселону, мне пришлось начинать всё с нуля. Я был один в новой стране, где никого не знал. И со временем весь этот опыт я перенёс в свою новую жизнь», — сказал Месси в интервью NBC News.

В нынешнем сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром регулярного сезона МЛС. В 28 матчах аргентинский футболист отметился 29 голами и 19 результативными передачами.