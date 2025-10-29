В клуб РПЛ может перейти мексиканский нападающий

Мексиканский нападающий Армандо Гонсалес может перейти в чемпионат России.

© rusfootball.info

По информации источника, мексиканский нападающий "Гвадалахара Чивас" Армандо Гонсалес интересен нескольким клубам Российской Премьер-Лиги, а также испанскому "Овьедо".

В текущем сезоне Армандо Гонсалес провел за "Гвадлахару Чивас" во всех турнирах 18 матчей и отметился 11 забитыми мячами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего форварда в 2,5 миллиона евро, контракт футболиста с клубом рассчитан до конца 2026 года.

На данный момент в Российской Премьер-Лиге выступают два мексиканских футболиста - полузащитник "Динамо" Луис Чавес и защитник "Локомотива" Сесар Монтес.