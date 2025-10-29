Захарян забил первый гол за «Реал Сосьедад» за 8 месяцев

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян забил гол в выездном матче 1/64 Кубка Испании против «Негрейры». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на среду, 29 октября, и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Захарян отличился на 54-й минуте, он нанес удар низом в угол с левой ноги с линии штрафной.

Россиянин забил первый мяч за «Реал Сосьедад» за последние 8 месяцев. Кроме того, хавбек впервые в нынешнем сезоне вышел в стартовом составе команды из Сан-Себастьяна.

27 октября тренерский штаб сборной России по футболу объявил расширенный состав на ноябрьские матчи. В него попал Захарян.