Гендир "Ариса" высказался о работе с Кокориным

Генеральный директор "Ариса" Павел Гогнидзе высказался о работе с Александром Кокориным.

© Rusfootball

"Мне казалось, что Саша значительно более легкомысленный персонаж. Это оказалось не так. Суть моего личного опыта работы с ним сводится к тому, что он взрослый, сложившийся человек. Понятно, он пережил бурную молодость и самые разные события, включая тюрьму, но чувствуется, что на Кипре ему очень комфортно", - цитирует Гогнидзе "СЭ".

Александр Кокорин перешел в кипрский "Арис" летом 2024 года, до этого россиянин выступал за клуб на правах аренды. Всего нападающий провел за "Арис" во всех турнирах 98 матчей и записал на свой счет 33 забитых мяча и 17 голевых передач. Ранее россиянин выступал за московские "Динамо" и "Спартак", петербургский "Зенит", "Сочи" и итальянскую "Фиорентину".

На данный момент 34-летний форвард восстанавливается после травмы. После 8 сыгранных туров "Арис" располагается на 4 строчке в турнирной таблице чемпионата Кипра с 17 набранными очками и отстает от лидирующей "Омонии" на 2 балла.