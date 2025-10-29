Португальский агент высказался о потенциале Семака в Европе

«Семак вполне мог бы тренировать какой‑либо клуб из Испании, Франции или Италии» — португальский агент Барбоза
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак мог бы тренировать один из клубов сильнейших европейских чемпионатов, заявил «Матч ТВ» португальский агент Паулу Барбоза.
В воскресенье «Зенит» обыграл московское «Динамо» со счетом 2:1 в домашнем матче 13‑го тура РПЛ. Команда 49‑летнего Семака с 26 очками занимает четвертое место в турнирной таблице. Под руководством специалиста «сине‑бело‑голубых» шесть раз становились чемпионами России.
— Мне кажется, тренер «Зенита» Сергей Семак вполне мог бы тренировать какой‑либо клуб из топ‑5 лиг Европы. Мне кажется, он бы мог поработать в Испании, Франции и Италии. Он молодой тренер и еще может показать себя в Европе, — сказал Барбоза «Матч ТВ».
Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.
«Семак вполне мог бы тренировать какой‑либо клуб из Испании, Франции или Италии» — португальский агент Барбоза
В «Реал Сосьедад» довольны игрой Захаряна: «Тренерский штаб верит, что он продолжит совершенствоваться»
Григорян: «Захарян должен использовать шанс закрепиться в основе «Реал Сосьедад», иначе будет поздно»
«Семак вполне мог бы тренировать какой‑либо клуб из Испании, Франции или Италии» — португальский агент Барбоза
В «Реал Сосьедад» довольны игрой Захаряна: «Тренерский штаб верит, что он продолжит совершенствоваться»
Григорян: «Захарян должен использовать шанс закрепиться в основе «Реал Сосьедад», иначе будет поздно»