Португальский агент высказался о потенциале Семака в Европе

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак мог бы тренировать один из клубов сильнейших европейских чемпионатов, заявил «Матч ТВ» португальский агент Паулу Барбоза.

© ФК «Зенит»

В воскресенье «Зенит» обыграл московское «Динамо» со счетом 2:1 в домашнем матче 13‑го тура РПЛ. Команда 49‑летнего Семака с 26 очками занимает четвертое место в турнирной таблице. Под руководством специалиста «сине‑бело‑голубых» шесть раз становились чемпионами России.

— Мне кажется, тренер «Зенита» Сергей Семак вполне мог бы тренировать какой‑либо клуб из топ‑5 лиг Европы. Мне кажется, он бы мог поработать в Испании, Франции и Италии. Он молодой тренер и еще может показать себя в Европе, — сказал Барбоза «Матч ТВ».

