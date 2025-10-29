Жоан Гаспар: «Барселона» отстает от «Реала» на 2 очка, а не на 5. Если и думать о победе в Ла Лиге, то только после победы на «Камп Ноу»

Sports.ru

Жоан Гаспар заявил, что «Реал» опережает «Барселону» на 2 очка, а не на 5.

Жоан Гаспар: «Барселона» отстает от «Реала» на 2 очка, а не на 5
© Sports.ru

Мадридский клуб лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 27 очков после 10 туров. Каталонцы идут вторыми с 22 баллами.

26 октября «сливочные» одержали победу в класико со счетом 2:1.

«Барселона» отстает на два очка, а не на пять. Если и думать о победе в Ла Лиге, то только после победы на «Камп Ноу», – сказал бывший президент «Барселоны» в эфире La Posesión.
Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости