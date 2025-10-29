Болельщик «Лейпцига» умер в преддверии матча Кубка Германии

Болельщик «Лейпцига» скончался после того, как ему стало плохо в преддверии матча второго раунда Кубка Германии по футболу против «Энерги» из Котбуса.

© Матч ТВ

Встреча состоялась в Котбусе во вторник и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. Как сообщает пресс‑служба «Лейпцига», мужчина почувствовал себя при входе на стадион, пострадавший был госпитализирован и позже умер в больнице.

Диктор на стадионе сообщил о смерти болельщика перед началом второго тайма, до 64‑й минуте фанаты воздерживались от шумовой поддержки команд.