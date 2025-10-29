Болельщик «Лейпцига» умер в преддверии матча Кубка Германии

Умер болельщик «Лейпцига», пришедший на матч Кубка Германии с «Энерги»
Болельщик «Лейпцига» скончался после того, как ему стало плохо в преддверии матча второго раунда Кубка Германии по футболу против «Энерги» из Котбуса.
Встреча состоялась в Котбусе во вторник и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. Как сообщает пресс‑служба «Лейпцига», мужчина почувствовал себя при входе на стадион, пострадавший был госпитализирован и позже умер в больнице.
Диктор на стадионе сообщил о смерти болельщика перед началом второго тайма, до 64‑й минуте фанаты воздерживались от шумовой поддержки команд.
— Наши мысли и соболезнования, безусловно, обращены к семье погибшего. Мы выражаем уважение болельщикам «Энерги» за то, что они ненадолго прекратили поддержку после перерыва. Наши болельщики сделали то же самое. В такие моменты спорт отходит на второй план, это очень печальная новость, — сказал капитан «Лейпцига» Давид Раум, которого цитирует Thueringen.de.