Бубнов объяснил, почему «Локомотив» не станет чемпионом РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал, почему «Локомотив» не сможет выиграть Мир Российскую Премьер-Лигу по итогам текущего сезона. После 13 туров чемпионата России красно-зелёные занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка.

«Локомотив» вот так вот теряет очки (в матче с «Акроном» железнодорожники сыграли вничью 1:1. — Прим. «Чемпионата») и, чувствую, будет продолжать терять, и вот поэтому они не станут чемпионами.

Но вот такие команды, как «Акрон», как «Пари НН», «Балтика», их обыгрывать нужно, потому что вы по всем параметрам сильнее», — сказал Бубнов в видео YouTube-канала «Коммент.Шоу».