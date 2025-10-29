Объявлены игроки, которые преодолели наибольшую дистанцию в туре РПЛ

Стали известны футболисты, которые преодолели наибольшую дистанцию в 13 туре РПЛ.

Телеграм-канал "РУСТАТ" сообщает, что больше всех в 13 туре РПЛ пробежал полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк - 12,5 километров, на второй строчке по этому показателю расположился Иван Обляков - 12,4 километра, тройку лидеров замкнул Иван Обляков - 12,3 километра.

В 13 туре Российской Премьер-Лиги ЦСКА на домашнем стадионе одержал победу над самарскими "Крыльями Советов" со счетом 1:0, забитым мячом отметился центральный защитник Матвей Лукин.

"Ростов" в 13 туре чемпионата России на своем поле сыграл вничью с махачкалинским "Динамо". Забитым мячом в составе хозяев поля отметился Роналдо, в составе гостей - Гамид Агаларов, который не реализовал одиннадцатиметровый удар, однако поразил ворота соперника на добивании.