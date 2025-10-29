Экс-игрок «Локомотива» поддержал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ

Сычев об ужесточении лимита: «Классная стратегия – чтобы было больше молодых. Легионеров станет меньше, они будут качественнее. Нужно 3-4 иностранца, с которых молодежь будет брать пример»
Дмитрий Сычев поддерживает ужесточение лимита на легионеров в Мир РПЛ.
– С ужесточением лимита молодых будет больше?
– Пока же непонятно, в каком окончательном виде будет принят лимит.
– Но в целом, как вы относитесь к идее с ужесточением?
– Это классная стратегия – чтобы было больше молодых. Но посмотрим, как все будет реализовано. Я за эту идею. Клубы начнут пристальнее следить за своими академиями, развивать их. Сейчас они в основном смотрят в сторону рынка легионеров. Проще купить иностранца, чем тщательно подводить своих воспитанников к основной команде. Будет расти институт юношеских сборных, активнее будет вестись работа по воспитанию подрастающего поколения.
– При этом топ-клубы, как и большинство тренеров, против нового лимита. Один из их посылов – когда нас вернут в еврокубки, мы будем не готовы к конкуренции.
– Никто не знает, как будут выглядеть наши клубы после возвращения в еврокубки. Не надо говорить в сослагательном наклонении. Конечно, искусственно ставить россиян не надо. Но легионеры ведь никуда не денутся – просто их станет меньше и они будут качественнее. Нужно три-четыре иностранца, с которых молодежь будет брать пример – не больше.
Футболисты уровня Диарра, Виллиана, Это’О, Халка, Витцеля, Барко – такие люди нам нужны. Однако посмотрите на Премьер-лигу: много легионеров среднего уровня, – сказал бывший форвард «Локомотива» и сборной России.
В Москве начался суд над гендиректором БК «Мелбет» Ляпустиным. Его обвиняют в хищении 90 млн рублей
Власти Архангельской области решили вопрос по финансированию «Водника» до конца сезона-2025/26
Сычев об ужесточении лимита: «Классная стратегия – чтобы было больше молодых. Легионеров станет меньше, они будут качественнее. Нужно 3-4 иностранца, с которых молодежь будет брать пример»
В Москве начался суд над гендиректором БК «Мелбет» Ляпустиным. Его обвиняют в хищении 90 млн рублей
Власти Архангельской области решили вопрос по финансированию «Водника» до конца сезона-2025/26
Сычев об ужесточении лимита: «Классная стратегия – чтобы было больше молодых. Легионеров станет меньше, они будут качественнее. Нужно 3-4 иностранца, с которых молодежь будет брать пример»