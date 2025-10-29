Тренер "Оренбурга" объяснил, что для команды главное

Главный тренер "Оренбурга" Ильдар Ахметзянов прокомментировал адаптацию команды под требования нового тренерского штаба.

"Главное - организация всей игры и в обороне, и в атаке. Поэтому наша нацеленность именно на это. После приезда в первой игре с Самарой, да, я считаю, что мы провели очень качественный матч. В игре со "Спартаком", к сожалению, итоговый счёт - не то, на что мы рассчитывали и во что верили. Но надо отдать должное команде. Она сыграла вполне прилично, практически не дала сопернику создавать опасные моменты", - сказал Ахметзянов в интервью Metaraitings.

Ильдар Ахметзянов был назначен на пост главного тренера оренбуржцев в октябре текущего года, ранее специалист занимал аналогичную должность в "КАМАЗе". После 13 сыгранных туров "Оренбург" располагается на 14 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с восемью набранными очками в своем активе.

В последнем матче подопечные Ильдара Ахметзянова проиграли московскому "Спартаку" на выезде в матче 13 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 0:1. Единственный забитый мяч на свой счет записал форвард красно-белых Манфред Угальде на 67 минуте встречи.

Следующую игру оренбуржцы проведут дома против "Сочи". Встреча пройдёт в воскресенье, 2 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по московскому времени.