Челестини ответил, куда посоветовал бы Кисляку перейти из ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини ответил, куда посоветовал бы перейти молодому полузащитнику армейцев Матвею Кисляку.

— Многие говорят, что ему нужно уезжать в Европу. Понятно, что вы как тренер ЦСКА этого не хотите. Но вам не кажется, что здесь без еврокубков он упрётся в потолок?

— Играть в еврокубках — очень важно. Не забываем, что и сборная России не играет в Европе. Однако я надеюсь, что вещи вне футбола станут лучше и мы сможем в следующем году сыграть в Европе. И это поможет нам наслаждаться игрой Кисляка за ЦСКА на международной арене.

— Если представить, что завтра он к вам придёт и скажет: «Мистер, у меня есть предложения из Англии, Испании, Германии, Франции и Италии. Дайте совет, куда ехать». Какой совет дадите?

— Кис может играть в любом чемпионате Европы. Может быть, из-за его антропометрических данных в Англии будет посложнее. Опять-таки – зависит от команды. Матвею нужен мяч, он влюблён в мяч. Единственный совет, который я ему дал бы, звучал бы так: «Не выбирай клуб, выбирай тренера». Это частая и большая ошибка агентов, когда они идут на поводу у клубов, которые платят зарплату и агентские. Но в состав игрока всё равно ставит тренер. Я бы спросил у Кисляка: «Тренер заинтересован в тебе? Какие у него идеи?» — сказал Челестини в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.