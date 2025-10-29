Выяснилось, почему тренер «Реала» не нравится игрокам

В «Реале» считают поведение Хаби Алонсо «отстраненным».

© Sports.ru

Как пишет The Athletic со ссылкой на источники, близкие к мадридской команде, игроки считают нового главного тренера «отстраненным и недоступным» – в отличие от Карло Анчелотти, который пользовался большой популярностью у футболистов.

Это ощущение отстраненности отразилось и на количестве специалистов, которые работают с командой на тренировках. Алонсо решил, что занятия могут посещать только те сотрудники, чье присутствие действительно необходимо. То же самое относится и к доступу в раздевалку во время матчей: тренер сократил количество людей, которые могут заходить туда перед играми и в перерывах, чтобы «обеспечить большее ощущение уединения и концентрации». Однако после финального свистка двери открыты для всех сотрудников.

Кроме того, при испанском специалисте был ограничен доступ на тренировочную базу для членов окружения игроков. Раньше там могли находиться их родственники, агенты и друзья.