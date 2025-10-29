Челестини прокомментировал состояние здоровья Акинфеева

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал состояние здоровья голкипера "армейцев" Игоря Акинфеева.

© ПФК ЦСКА

"Он пока болеет, ждём, когда он даст зелёный свет, что готов вернуться на поле. Сейчас, за 48 чсов до начала матча, он не тренировался, поэтому трудно представить, что он выйдет на поле. Давайте дождёмся завтра, посмотрим, как он себя будет чувствовать", - передаёт слова Челестини "Матч ТВ".

После 13 сыгранных туров чемпионата России ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, имея в своём активе 27 очков. "Армейцы" отстают от лидирующего "Краснодара" на два очка.

Напомнить, что вратарь команды Игорь Акинфеев подвернул голеностопный сустав и получил надрыв связок в матче со "Спартаком" в рамках 11-го тура Российской Премьер-Лиги. С тех пор он не выходил на поле.

Следующую игру ЦСКА проведёт на своём поле против "Пари НН". Встреча пройдёт в пятницу, 31 октября.