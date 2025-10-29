Игру Жерсона за «Зенит» назвали «безобразием»

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров поделился мнением о выступлении бразильца Жерсона за петербургский клуб.

© ФК «Зенит»

«Вижу, что игрок, купленный за 25 миллионов евро, не оправдывает ожиданий! Почему? Потому что он ничего из себя не представляет на данный момент. С чем это связано? Это должен знать тренерский штаб. То, что я вижу сейчас, – это полное безобразие!», – заявил Угаров.

«Зенит» объявил о переходе Жерсона 13 июля. Контракт полузащитника рассчитан до конца сезона-2029/2030. В текущем розыгрыше РПЛ бразилец провёл семь матчей и ещё один – в рамках Кубка России, отметившись одним забитым мячом.

После 13 туров «Зенит» с 26 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. На групповом этапе Кубка страны сине-бело-голубые набрали 18 очков и вышли в плей-офф с первого места. В 1/4 финала команда Сергея Семака сыграет с московским «Динамо».