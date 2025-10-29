Стало известно, сколько грозит футболисту, сбившему человека

Вратарю итальянского футбольного клуба "Интер" Хосепу Мартинесу грозит до семи лет лишения свободы после того, как он насмерть сбил пожилого мужчину в инвалидной коляске. Об этом сообщает портал Foot Mercato.

Инцидент произошел утром 28 октября. 81-летний мужчина скончался на месте, несмотря на оказанную первую помощь футболистом и медицинскими работниками. Правоохранительные органы проводят расследование. По одной из версий, мужчина в инвалидной коляске мог резко изменить направление из-за ухудшившегося состояния здоровья и выехать на дорогу, что привело к несчастному случаю.

Сообщается, что прокуратура Комо начала расследование по факту убийства по неосторожности и уточняет обстоятельства трагедии. Согласно итальянскому уголовному законодательству, игроку грозит от двух до семи лет лишения свободы.

Мартинесу 27 лет. Испанец перешел в "Интер" летом 2024 года из итальянского "Дженоа". По ходу карьеры голкипер выступал за испанский "Лас-Пальмас" и "Лейпциг", в составе которого выиграл Кубок Германии в сезоне-2021/22.