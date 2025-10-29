Стало известно, сколько грозит футболисту, сбившему человека

Сбившему инвалида футболисту Мартинесу грозит до семи лет тюрьмы

Вратарю итальянского футбольного клуба "Интер" Хосепу Мартинесу грозит до семи лет лишения свободы после того, как он насмерть сбил пожилого мужчину в инвалидной коляске. Об этом сообщает портал Foot Mercato.

Инцидент произошел утром 28 октября. 81-летний мужчина скончался на месте, несмотря на оказанную первую помощь футболистом и медицинскими работниками. Правоохранительные органы проводят расследование. По одной из версий, мужчина в инвалидной коляске мог резко изменить направление из-за ухудшившегося состояния здоровья и выехать на дорогу, что привело к несчастному случаю.

Сообщается, что прокуратура Комо начала расследование по факту убийства по неосторожности и уточняет обстоятельства трагедии. Согласно итальянскому уголовному законодательству, игроку грозит от двух до семи лет лишения свободы.

Мартинесу 27 лет. Испанец перешел в "Интер" летом 2024 года из итальянского "Дженоа". По ходу карьеры голкипер выступал за испанский "Лас-Пальмас" и "Лейпциг", в составе которого выиграл Кубок Германии в сезоне-2021/22.

