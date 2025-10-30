Бывший тренер «Зенита» Спаллетти возглавил «Ювентус»

Бывший главный тренер петербургского Зенита Лучано Спаллетти назначен на эту должность в туринский «Ювентус». Об этом сообщается на сайте итальянской команды.

Специалист подписал соглашение с Ювентусом до 30 июня 2026 года. Финансовые условия не разглашаются.

«Мы рады приветствовать в семье "Бьянконери" тренера с такими знаниями и опытом: добро пожаловать в "Ювентус" и удачи, тренер!» — говорится в заявлении клуба.

Спаллеттти сменил на посту главного тренера «Ювентуса» Хорвата Игоря Тудора, уволенного 27 октября. Туринцы после девяти туров с 15 очками занимают седьмое место в чемпионате Италии. В трех встречах общего этапа Лиги чемпионов «Ювентус» набрал два очка и занимает 25-ю строчку.