Защитник "Спартака" может покинуть команду

Защитник московского "Спартака" Даниил Хлусевич может покинуть команду в зимнее трансферное окно.

© Rusfootball

По информации Metaraitings, футболист будет рассматривать варианты в зимнюю паузу, приоритет - аренда. Сообщается, что на перспективы Даниила Хлусевича в "Спартаке" может повлиять возможная смена тренера.

Защитник выступает за красно-белых с января 2022 года. Он принял участие в 108 матчах, отметился шестью забитыми мячами и отдал 12 голевых передач. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Даниила Хлусевича оценивается в три миллиона евро. Его контракт со "Спартаком" рассчитан до лета 2027 года. В текущем чемпионате он провёл девять игр и забил один гол.