Тренер ЦСКА назвал самого сложного соперника в РПЛ

Главный тренер ПФК ЦСКА Фабио Челестини назвал самого сложного соперника в Мир РПЛ. Он выделил московский «Спартак». Армейцы обыграли красно-белых со счётом 3:2.

— Самым сложным соперником был «Спартак», потому что у них игроки импровизируют и сами могут определять систему игры. Это то, что мы пытаемся делать. Потому что никто из наших соперников не знает, на какой позиции будут находиться Кисляк, Обляков и Алвес в тот или иной момент игры. Это очень тяжело предугадать, потому что они постоянно двигаются. Возьмём «Спартак», у них есть Барко. И я говорю ребятам: «Обычно Барко играет здесь, но при этом по ходу матча он может оказываться вообще в любой точке поля». Поэтому к таким соперникам очень тяжело готовиться, — сказал Челестини в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.