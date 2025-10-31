Винисиус все еще обижен на тренера «Реала»

Фланговый нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор по-прежнему обижается на главного тренера «сливочных» Хаби Алонсо, сообщает The Athletic. Напомним, вингер резко отреагировал на замену в матче 10-го тура Ла Лиги с «Барселоной» (2:1) и не пожал руку Алонсо. Сегодня, 29 октября, футболист извинился за свои действия, однако не упомянул тренера.

По информации источника из близкого окружения игрока, Винисиус намеренно не упомянул Алонсо в своей публикации – бразильцу неприятно то, как к нему относится тренер. Также в окружении футболиста отметили, что чувствовали поддержку клуба в последние дни.

В текущем сезоне 25-летний игрок провёл 19 матчей за «Реал» во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и пятью результативными передачами. Он выступает за «сливочных» с сезона-2018/2019.