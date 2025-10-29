Защитник "Балтики" может продолжить карьеру в топ-клубе

Московское "Динамо" и петербургский "Зенит" интересуются защитником "Балтики" Мингияном Бевеевым.

© Rusfootball

По информации инсайдера Ивана Карпова, Мингиян Бевеев может покинуть "Балтику" в зимнее трансферное окно. Защитником интересуются "Зенит" и "Динамо".

В текущем сезоне Мингиян Бевеев принял участие в 16 матчах за калининградскую команду и отметился одним забитым мячом. Также в этом году он впервые сыграл за сборную России, выйдя в стартовом составе в товарищеской игре против Боливии.

После 13 сыгранных туров "Балтика" располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России с 24 очками.