Апелляцию УЕФА на проведение Суперлиги отклонили

Провинциальный суд Мадрида отклонил апелляцию Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), которая была подана на проведение Суперлиги. Об этом сообщила пресс-служба испанского "Реала", который выступает организатором турнира.

"Футбольный клуб "Реал" рад тому, что Провинциальный суд Мадрида отклонил апелляции, поданные УЕФА, Ла Лигой и Королевской испанской футбольной федерацией, подтвердив, что Союз европейских футбольных ассоциаций в вопросе Суперлиги серьезно нарушил правила свободной конкуренции Европейского союза в соответствии с решением суда ЕС, злоупотребив своим доминирующим положением. Это решение открывает возможность потребовать возмещения существенного ущерба, понесенного клубом", - говорится в сообщении.

В "Реале" отметили, что пока не смогли прийти к компромиссу с УЕФА в вопросе устойчивого развития футбола. "Реал" также сообщает, что в течение 2025 года проводил многочисленные переговоры с УЕФА для поиска решений, однако не достиг никаких обязательств относительно более прозрачного управления, финансовой устойчивости, защиты здоровья футболистов и улучшения условий для болельщиков, включая бесплатные и доступные по всему миру модели вещания, как это было на клубном чемпионате мира. В связи с этим клуб заявляет, что продолжит работать на благо мирового футбола и его болельщиков, одновременно добиваясь от УЕФА компенсации за существенный понесенный ущерб.

О планах по созданию Суперлиги

19 апреля 2021 года английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус" объявили о создании Суперлиги. После резкого протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА в Суперлиге остались только "Реал", "Барселона" и "Ювентус". 7 мая 2021 года УЕФА объявил о примирении с остальными девятью клубами, а также опубликовал список санкций на случай возвращения к идее создания Суперлиги. Позднее процесс выхода из проекта Суперлиги начали "Ювентус" и "Барселона".

В мае 2021 года Суд ЕС зарегистрировал жалобу Суперлиги из-за нарушения правил конкуренции. В декабре 2022 года генеральный адвокат Суда ЕС Атанасиос Рантос поддержал ФИФА и УЕФА в споре с создателями Суперлиги. По его мнению, Суперлига может создавать свои собственные соревнования, однако ФИФА и УЕФА имеют право заблокировать создание альтернативного турнира под угрозой санкций. Ранее он также отмечал, что правила ФИФА и УЕФА, согласно которым создание любого нового соревнования требует предварительного разрешения, совместимы с законодательством Европейского союза о конкуренции.

В феврале 2023 года британская газета The Telegraph сообщила, что компания А22 объявила о намерении запустить новый формат альтернативного Лиге чемпионов европейского футбольного турнира и продолжить борьбу против монополии УЕФА. В октябре 2023 года испанская газета As со ссылкой на свои источники сообщила, что турнир может стартовать в сентябре 2025 года.

21 декабря 2023 года Европейский суд юстиции вынес решение в пользу Суперлиги и признал действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания турнира нарушающими закон о конкуренции. Суд признал действия футбольных органов вредоносными для европейских клубов, медиакомпаний и зрителей, которым было отказано в возможности "насладиться новым, потенциально инновационным, интересным соревнованием". Суд также постановил, что ФИФА и УЕФА злоупотребили доминирующим положением, и призвал прекратить антиконкурентное поведение.

17 декабря 2024 года организаторы Суперлиги сообщили о ребрендинге соревнования. В частности, теперь турнир сменит название на Лигу объединения (Unify League), а в каждом розыгрыше будут принимать участие 96 клубов, которые разделят на 4 дивизиона. Предполагается, что участвовать в турнире смогут клубы из всех 55 ассоциаций УЕФА, включая Россию.