Тренер ЦСКА ответил, что его восхищает в Кисляке

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини ответил, что его восхищает в 20-летнем полузащитнике армейцев Матвее Кисляке.

"Его главное отличие от всех — ментальность и психология. Кисляк очень молод, но у него все очень четко в голове. Да, конечно, Матвей прекрасно играет в футбол, очень умный игрок. Он играет только на благо команды. Кисляк — игрок-мечта для тренера", — приводит слова "Чемпионат".

Матвею Кисляку 20 лет. В сезоне-2025/26 он выступил в 19 матчей за ЦСКА во всех турнирах, в которых записал на свой счет четыре гола и пять результативных передач. Помимо этого, полузащитник принял участие в шести встречах в составе сборной России, отметившись одним забитым мячом. Его действующее трудовое соглашение с московской командой истекает летом 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 16 миллионов евро.

Команда Фабио Челестини на данный момент идет третьей в турнирной таблице РПЛ. За 13 туров чемпионата России ЦСКА набрал 27 очков и уступает два очка лидирующему "Краснодару".