Тренер ЦСКА назвал основную проблему нападающего Мусаева

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини ответил, что мешает забивать больше голов нападающему команды Тамерлану Мусаеву.

© Rusfootball

"Мусаев по-прежнему адаптируется к игровому стилю. Ему пока сложновато, хотя он прибавляет. Мусаев – это вопрос уверенности. Он слишком много в себе копается, сильно себя критикует. Ему надо быть позитивнее", – приводит слова Челестини "Чемпионат".

В текущем сезоне 24-летний Мусаев выступил в 18 матчах во всех турнирах в составе ЦСКА, в которых записал на свой счет три гола и одну результативную передачу. Его действующий контракт с московской командой рассчитан до лета 2028 года.

Команда Фабио Челестини на данный момент идет третьей в турнирной таблице чемпионата России. После 13-ти туров Российской Премьер-Лиги армейцы набрали 27 очков. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет два очка.